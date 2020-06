Feste auf Mallorca verlagern sich jetzt auch in einen Partybus

Angesichts geschlossener Nachtlokale verlagern sich Partys auf Mallorca momentan hin zu mitunter unerwarteten Orten. Nach Festen in Privathäusern und unter freiem Himmel in Gewerbeparks bieten jetzt die Betreiber eines sogenannten Partybusses auf der Insel nächtliches Vergnügen an.

Laut Medienberichten vom Dienstag können etwa 20 im Stehen und Sitzen mitfahrende Feierwütige jedes Wochenende an einen bestimmten Ort reisen, Verpflegung mit Getränken und Speisen inklusive. Der Verband der Nachtlokale warf der Balearen-Regierung in diesem Zusammenhang Untätigkeit vor, zumal die Privatfeten auf der Insel im Augenblick ins Kraut schießen.

An den beiden vergangenen Wochenenden hatten Hunderte Jugendliche unter freiem Himmel in Gewerbeparks gefeiert, was von Mitgliedern der Insel-Regierung als riskant wegen einer möglichen Massenansteckung mit Corona bezeichnet wurde. Die Polizei schritt während dieser Partys jedoch nicht ein. (it)