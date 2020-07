Glasaufzüge am Mallorca-Airport machen am ersten Tag vieler Flüge schlapp

Ausgerechnet am ersten Tag vieler Flüge nach Mallorca sind im Flughafen von Palma nach Medienberichten die beiden neuen gläsernen Außenaufzüge stundenlang ausgefallen. Wegen dieses technischen Problems mussten Passagiere die Aufzüge im Innenraum benutzen, weshalb sich davor Menschenansammlungen und Schlangen bildeten, was angesichts der Corona-Pandemie vermieden werden sollte.

Nach einigen Stunden konnten Spezial-Techniker die im Herbst 2018 installierten und als revolutionäre Neuigkeit verkauften Fahrstühle wieder zum Laufen bringen.

In dem Airport besteht das Problem, dass man in der Mitte des Hauptgebäudes nur mit Aufzügen und nicht mit Rolltreppen von einem Stockwerk ins andere gelangen kann. Wer unbedrängt rauf oder runter möchte, muss Aufgänge an den Außenseiten des Flughafens benutzen. (it)