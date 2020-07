Wasserpark Aqualand in S'Arenal macht wieder auf

Der bekannte Wasserpark Aqualand Mallorca wird bald für Besucher geöffnet. Am 17. Juli werde es soweit sein, teilte das Unternehmen am Mittwoch in S'Arenal mit. Im Park werde es Pflicht sein, Masken zu tragen, wenn die Mindestabstände wegen Corona nicht gewährleistet werden können. An mehreren Stellen wurden Desinfektionsgel-Spender installiert.

Vor den Rutschen wurden Bänder aufgeklebt, damit die Abstände in den Schlangen groß genug sind. Außerdem wird empfohlen, Tickets online zu erstehen und nicht am Schalter.

Das an der Straße zwischen der Autobahn Palma-Llucmajor und Cala Blava liegende Aqualand ist seit vielen Jahren ein beliebter Ort, wohin es viele der vor allem deutsche Urlauber in Arenal zieht. (it)