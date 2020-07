Kleinere Corona-Ausbrüche schon in 14 Regionen in Spanien

Die kleineren Corona-Ausbrüche in Spanien nehmen kein Ende. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden vom Mittwoch sind bereits 14 Autonomieregionen betroffen, vor einigen Tagen waren es erst zwölf.

Vor allem betroffen ist Andalusien mit elf lokalen Ausbrüchen, die laut der Regionalregierung aber alle unter Krontrolle sind. Nur in Madrid, La Rioja und Asturien hat es dies bislang nicht gegeben. Sämtliche dieser Ausbrüche sind lange nicht so bedrohlich wie etwa in Gütersloh in Deutschland.

Was die allgemeine Entwicklung in Spanien anbelangt, so wurden acht weitere Tote registriert, so dass die Gesamtzahl der Coronatoten im Land 28.363 beträgt. In der Weltrangliste bleibt damit Spanien auf dem sechsten Rang nach den USA, Brasilien, Großbritannien, Italien und Frankreich. (it)