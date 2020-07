Mehr Landungen und Starts auf Mallorca als in Madrid und Barcelona

In den beiden ersten Juli-Tagen sind auf Mallorca mehr Flugzeuge gelandet und gestartet als in den viel größeren Airports Madrid-Barajas und Barcelona. Das geht aus einer Statistik der Betreibergesellschaft Aena vor. Am Donnerstag waren es auf der Insel 212, während in der Hauptstadt 184 und in der Katalanen-Metropole 183 gezählt wurden

Für Juli und August insgesamt werden auf dem Flughafen von Palma in etwa fünf Millionen Passagiere erwartet. Damit rechnet die Agentur für strategischen Tourismus "Aetib". Es handelt sich um viel mehr Reisende als noch im Frühling angenommen, aber 50,5 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für Juli wird mit rund zwei Millionen Passagieren gerechnet, für August mit etwas mehr.

Die Nachfrage nach Flügen nach Mallorca ist nicht nur in Ländern wie Deutschland und Österreich sehr hoch, sondern auch in Frankreich, den Niederlanden, Italien, Schweden, Norwegen, Polen, Belgien, Dänemark und Irland. (it)