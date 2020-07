Airport-Betreiberfirma gibt Passagieren Schuld für Chaos

Aena, die Betreibergesellschaft des Flughafens von Mallorca, hat die Passagiere beschuldigt, für die zuweilen chaotischen Zustände an den vergangenen Tagen im Airport verantwortlich gewesen zu sein. Viele hätten den Gesundheitsfragebogen zu Corona, den jeder im Flugzeug ausfüllen muss, nur unvollständig oder gar nicht abzugeben versucht, was die Kontrolleure zum Einschreiten gezwungen habe, äußerte das Unternehmen.

Nach Medienberichten setzt Aena seit Donnerstag mehr Kontrollpersonal ein, um einen reibungsloseren Ablauf der Ankünfte zu gewährleisten. Wenn beizeiten der PLC-Fragebogen in Papierform durch ein elektronisches Ausfüllverfahren mit QR-Code ersetzt werde, sei ohnehin mit einem viel schnelleren Ablauf zu rechnen.

Am Mittwoch, dem Start in die Feriensaison, hatten sich lange Schlangen vor allem im Terminal C gebildet. An jenem Tag hatte es nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora nur zwei Mitarbeiter gegeben, die die Gesundheitsformulare einsammelten. (it)