Polizei auf Mallorca geht gegen Straßenpartys vor

Die mallorquinische Polizei kontrolliert verstärkt nächtliche Massenansammlungen von Jugendlichen. In Palma kommt es an diesem Wochenende vor allem in Industriegebieten und Parks zu Einsätzen.

Hintergrund ist vor allem, dass man die Einhaltung der Corona-Regeln durchsetzen will. Wenn die Jugendlichen ihre nächtlichen Sauftreffen veranstalten, bei denen oftmals auch Drogen konsumiert werden, tragen sie normalerweise keine Masken, und auch auf den angemessenen Sicherheitsabstand wird nicht geachtet.

Die Polizei von Palma hat ihr Vorgehen via Twitter angekündigt.