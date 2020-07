126 Anzeigen gegen Jugendliche beim Botellón

Die Polizei hatte es angekündigt. An diesem Wochenende sind die Beamten in Palma verstärkt gegen den Botellón vorgegangen, also gegen Gruppen von Jugendlichen, die sich bevorzugt in Parks oder Industriegebieten zum gemeinsamen Besäufnis treffen.

Das ist die Bilanz der Polizei für die erste Nacht (Freitag auf Samstag): 190 Jugendliche mussten sich ausweisen, es wurden 126 Anzeigen erstattet. In 52 Fällen bestand das Delikt darin, dass die jungen Leute keine Masken trugen oder der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. 53mal ging es um Alkohol, zudem wurden 14 Drogendelikte angezeigt. Einmal schlug Waffenbesitz zu Buche, zweimal wurden Verkehrsdelikte registriert, einmal illegale Müllentsorgung und dreimal Widerstand gegen die Beamten.

Den Angaben zufolge soll nur eine Person festgenommen worden sein.