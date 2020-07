Umweltgruppe GOB fordert Schließung von Kult-Chiringuito "Oratorio"

Nach einer angeblichen zeitweiligen Überfüllung vor einigen Tagen droht den Betreibern des Kult-Chiringuitos "Oratorio" am Strand von Puerto Portals im Südwesten von Mallorca weiterer Ärger. Die Umweltgruppe GOB behauptet, dass die auf einem Anleger befindliche Bude seit dem 29. Juli 2018 gar keine Lizenz mehr habe und bat die Küstenschutzbehörde deswegen, die Einrichtung schleunigst zu beseitigen.

Laut den Naturschützern geht aus dem offiziellen Mitteilungsblatt der spanischen Regierung namens BOE nicht hervor, dass es eine Verlängerung der Lizenz gebe. Die Gemeinde Calvià teilte unterdessen mit, sich bei der Vertretung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen über die Angelegenheit erkundigen zu wollen.

Vor einigen Tagen hatten sich in dem Chiringuito 70 Personen aufgehalten, was der Lokalpolizei zu viel war. Die Betreiber äußerten dagegen, zehn zusätzliche Personen seien aus einem Boot ausgestiegen und gar nicht in der Strandbude gewesen, deren Zugänge im Übrigen streng kontrolliert würden. (it)