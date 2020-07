Drei wilde Dorffeste auf Mallorca wegen Corona abgesagt

Drei als besonders wild geltende Dorffestivitäten auf Mallorca sind wegen der Coronakrise abgesagt worden. Man handele aus Verantwortungsbewusstsein, sagten die Vertreter der Feste Embalat in Sencelles, Clovelles in Petra und Revolta in Vilafranca. Mindestabstände könnten während der Abläufe nicht garantiert werden.

Bei solchen Sommeraktivitäten geht es auf Mallorca in vielen Dörfern recht ungezügelt zu. In Petra wollte man sich eigentlich am kommenden Samstag gegenseitig mit Blüten bewerfen.

In den vergangenen Jahren waren zu diesen Feten immer sehr viele Menschen auch aus anderen Mallorca-Dörfern geströmt. Andere Sommerfeste, die eher ruhig vonstatten gehen, finden zwar statt, müssen aber im Sitzen abgehalten werden. (it)