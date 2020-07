Tödlicher Wohnungssturz in Palma

Ein 46-jähriger Mann ist am Dienstagabend aus dem vierten Stock eines Wohnhauses in Palma de Mallorca gestürzt und verletzte sich dabei tödlich. Der Unfall ereignete sich, als er einer Nachbarin helfen wollte, die ihre Schlüssel in ihrer Wohnung vergessen hatte.

Dazu ließ er sich an einem Seil an der Fassade des Hauses in der Carretera de Valldemossa hinab, um in die Wohnung der Frau zu gelangen und ihr die Tür zu öffnen. Dabei verlor er jedoch das Gleichgewicht und fiel aus mehr als zehn Metern Höhe auf die Straße.

Die Rettungskräfte konnten bei ihrem Eintreffen nichts mehr für den Mann tun. Er verstarb noch am Unfallort. Die Polizei sperrte das Gelände ab und nahm Ermittlungen auf. Der Mann sollte am Mittwoch obduziert werden.