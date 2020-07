Abkühlung in Deutschland, neue Hitzewelle auf Mallorca

Während es in Deutschland vielerorts spürbar abkühlt, wird es auf Mallorca in den kommenden Tagen erneut so heiß, dass der Wetterdienst Aemet die gelbe Warnstufe aktiviert. Bei Höchstwerten um 33 Grad und örtlich darüber gilt sie am Donnerstag im Westen, Südwesten und Süden der Insel. Der Wind weht dabei nur schwach meist aus südlichen Richtungen.

Auch nachts bleibt es mit Temperaturen über 20 Grad so warm, dass manch einer beim Schlafen gestört werden dürfte. Die hohen Tages- und Nachtwerte bleiben der Insel bis auf Weiteres erhalten.

Die Hitze heizt das Meer inzwischen so sehr auf, dass es vor der Playa de Palma bereits eine Temperatur von 26 Grad erreicht hat. Ähnlich angenehm warm ist das Wasser auch an anderen Stränden wie Peguera oder Cala Millor. (it)