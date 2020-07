Erster Tourist auf Balearen positiv auf Corona getestet

Auf Menorca, der Nachbarinsel von Mallorca, ist ein Urlauber positiv auf die Krankheit getestet worden. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen 44-jährigen Festlandsspanier, der am vergangenen Samstag auf die Insel gekommen war und zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern ein Apartment in Ciutadella bezog. Die Familie wurde in der Wohnung unter Quarantäne gestellt. Balearenweit ist dies der erste Ansteckungsfall bei einem Touristen nach dem Ende des Alarmzustandes am 21. Juni.

Der Mann klagte den Angaben zufolge am Montag über Fieber und suchte ein Krankenhaus auf. Am Dienstag wurde festgestellt, dass er Corona hat. Auch der Rest der Familie wurde getestet.

Von Mallorca ist noch nicht bekannt, dass hier ein in- oder ausländischer Urlauber an Corona erkrankt ist. (it)