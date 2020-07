"Fiesta des Stieres" in Fornalutx soll diesen Sommer stattfinden

Die Dorfgemeinde von Fornalutx möchte auch in diesem Jahr die „Fiesta del Bou“, das Fest des Stieres, feiern. Diese Feier fällt mit den im September stattfindenden Dorfpatronfesten zusammen. Die Feier wird allerdings ausschließlich für Dorfbewohner bestimmt sein. Menschen von auswärts sind in diesem Jahr ausgeschlossen.

Die Menge an erlaubten Menschen bei dem durch die Straßen treiben des Stier werde stark kontrolliert werden. Die traditionelle Form des Festes, bei der ein Stier unter Gejohle und lautem Dudelsackgepfeife die engen Gassen und Treppen des Tramuntanadorfes getrieben wird, sorgt für zwiegespaltene Ansichten. Während die Befürworter es als Fortsetzen von Tradition ansehen, halten Tierschützer es für Quälerei.

Das genaue Datum der „Fiesta del Bou“ steht noch nicht fest. Zum Fest des Dorfheiligen plant die Gemeinde ein Konzert für bis zu 500 Teilnehmer.

Andere Gemeinden, wie Petra und Sineu, haben ihre Dorffeste hingegen abgesagt oder sehr stark heruntergefahren. In Petra sollte das Dorffest an diesem Wochenende stattfinden. Kurzfristig wurde alles, aufgrund der neuen Verordnungen der Covid-19-Pandemie, abgeblasen. Auch das bei jungen Leuten beliebte alternativ Dorffest "Mucada" in Sineu, bei der viele Menschen in rosa Kleidung wild feiernd durch den Ort ziehen, wird so diesen August nicht stattfinden. Geplant ist stattdessen ein fröhliches, kleines Event für die Dorfbewohner. (dk)