TV-Tipp: Ein Sommer auf Mallorca

"Ein Sommer auf Mallorca" heißt ein TV-Film, der bereits vor drei Jahren im Herbst mit Katharina Müller-Elmau, Christoph M. Ohrt und Gregory B. Waldis in den Hauptrollen auf der Insel gedreht worden ist. Weil er die Zuschauer so bewegte, kommt er erneut, sogar zur Prime-Time am Sonntagabend im ZDf: Sonntag, 12. Juli, um 20.15 Uhr im ZDF.

Victoria (Müller-Elmau) und Nico Körner (Ohrt) wollen sich nach zehn Jahren Trennung endlich scheiden lassen und das gemeinsame Haus auf Mallorca verkaufen. Als Victoria auf die Insel kommt, wo ihr Mann immer noch lebt, flammt die alte Liebe wieder auf. Aber dann ist da ja noch der Mallorquiner Javier (Waldis), der im Haus der Körners zur Miete wohnt und nicht ausziehen will ...

Regie bei dem Film von Produzentin Ariane Krampe führte Florian Gärtner, das Buch stammt von Stefan Cantz und Jan Hinter.