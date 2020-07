Kind ertrinkt fast an Strand auf Mallorca

Am Strand von Sant Matíes in Palmanova im Südwesten von Mallorca hat sich am Sonntag fast eine Tragödie ereignet. Um 12.27 Uhr war offiziellen Angaben zufolge ein dreieinhalbjähriger Junge bewusstlos aus dem Wasser gezogen. Nur mit Mühe konnten die herbeigeeilten Hilfskräfte das Kind wiederbeleben. Es wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Der Junge war von seinem eigenen Bruder beim Spielen fast ertränkt worden. Die beiden Kinder waren mit ihren Eltern auf dem Strand erschienen.

Palmanova ist ein beliebter Badeort auf Mallorca. In dieser Saison werden dort und in Magaluf 30 Hotels öffnen. (it)