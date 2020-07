Ganz Palma de Mallorca schwitzt unter der Maske

An diesem Montag ist auf Mallorca die generelle Maskenpflicht in Kraft getreten. Einheimische wie Urlauber müssen im öffentlichen Raum von nun an immer einen Mund-Nase-Schutz tragen – Ausnahmen gibt es allerdings für Strände, Pools, Restaurants, Uferpromenaden und sämtliche Gebiete außerhalb der bebauten Stadt- und Ortsgebiete.

Wie zu erwarten hatten bereits an diesem Montag fast alle Besucher in Palmas Innenstadt von der neuen Regelung erfahren. So war in den Straßen und Gassen der historischen Altstadt am Mittag trotz Temperaturen von über 30 Grad kaum ein Gesicht zu sehen, dass nicht Mund und Nase bedeckt hatte.

"Wir halten das für Schwachsinn", verriet ein deutsches Urlauberpaar aus Niederbayern dem MM-Reporter. "Wir waren allerdings schon auf der Insel als wir von dieser neuen Maßnahme erfahren haben, sonst hätten wir uns gegen Mallorca und für Italien entschieden."

Etwas entspannter sehen es die Urlauber Mark und Ralf aus Hamburg, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. "Wir wären auf jeden Fall nach Mallorca gekommen. Warum man auf der Straße eine Maske tragen muss, verstehen wir zwar nicht, aber wir nehmen alles, wie es kommt und passen uns an."

Anders als in der Innenstadt war das Bild am Montag an der Playa de Palma. Dort waren kaum Urlauber mit Masken zu sehen, wohl auch, weil die Balearen-Regierung letztendlich eine abgeschwächte Version er ursprünglich geplanten Maskenpflicht erlassen hatte, die deren Nutzung weder am Strand noch auf den Uferpromenaden vorschreibt.