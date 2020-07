Mallorca-Regierung plant Schließung von Lokalen an Playa de Palma

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln will die Bildung von Menschenansammlungen in Urlaubergebieten wie der Playa de Palma künftig konsequent verhindern. Momentan werde von Juristen untersucht, ob es legal möglich wäre, Lokale in Problem-Straßen vorbeugend zu schließen, hieß es.

Nach einer Dringlichkeitssitzung von Politikern, Tourismus-Experten und Hoteliers wurden unter anderem die Punta-Ballena-Straße in Magaluf und das Gebiet rund um die Bierstraße genannt. Auch über mehr Polizisten in der Gegend wurde gesprochen.

In der Playa-Gegend waren am Freitagabend Hunderte junger Leute maskenlos und ohne Abstand zusammengekommen, was sowohl in Spanien als auch in Deutschland in politischen Sphären für Unruhe gesorgt hatte. Die Schinkenstraße ist derzeit ruhig, weil die dortigen Lokale noch nicht geöffnet haben. In Magaluf werden noch in diesem Sommer wie üblich viele Briten erwartet.

Der Hotelierverband Fehm und der Kettenverband ACH baten die Regionalregierung unterdessen eindringlich darum, den nunmehr aufkeimenden Sauf- und Partytourismus mit aller Härte zu bekämpfen. Es dürfe keine Toleranz geben, sagte Fehm-Chefin María José Aguiló. (it)