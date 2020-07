Brite hustet Bargäste auf Mallorca an und wird abgeführt

Polizisten haben in Palma de Mallorca einen betrunkenen Briten festgenommen, der in mehrere Lokale eingedrungen war und mit dem Hinweis, Corona zu haben, Gäste anhustete. Der 43-Jährige sei immer ohne Maske aufgetaucht, so die Nationalpolizei.

Die Zwischenfälle ereigneten am Montagabend gegen 23 Uhr in mehreren Bars im Viertel Santa Catalina. Von den Polizisten wurde der Brite auf der Flucht gestellt. Als er angesprochen wurde, reagierte er aggressiv.

Santa Catalina hat sich nach der Aufhebung des sogenannten Alarmzustandes am 21. Juni wieder belebt, zahlreiche Lokale sind in dem gentrifizierten Viertel jetzt geöffnet. (it)