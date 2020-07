Junger Mann stirbt bei Motorradunfall auf Mallorca

Bei einem Motorradunfall ist am Dienstag in der Serra de Tramuntana in der Nähe von Sóller ein junger Mann ums Leben gekommen. Der 22-Jährige kam gegen 18 Uhr am Kilometer 49 der Ma-10 von der Straße ab und krachte gegen eine Leitplanke.

Wegen des heftigen Aufpralls auf der kurvenreichen Strecke blieb der Spanier leblos auf der Straße liegen. Diese musste stundenlang gesperrt werden.

Der junge Mann war in Sóller sehr bekannt und beliebt, sein Vater ist Chef des balearischen Motoradsport-Verbandes. (it)