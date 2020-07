Das sind sämtliche Radarfallen auf Mallorca

Die spanische Verkehrsleitbehörde DGT hat die Position sämtlicher Radargeräte auf Mallorca veröffentlicht. Auf der Insel gibt es im Augenblick 14 feststehende und 18 mobile Geräte.

Die am stärksten kontrollierte Straße ist die Autobahn Palma-Sa Pobla mit drei festen Radarblitzern. Hinzu kommt dort ein bewegliches Gerät. An der Autobahn Palma-Llucmajor gibt es zwei fixe Apparate und einen mobilen und an der Straße nach Sóller zwei mobile.

Die DGT teilte des Weiteren mit, während des Urlaubsverkehrs im Sommer auch Drohnen zur Überwachung des Verkehrs einzusetzen. (it)