Auch Spanier sollen ohne Abstand und Masken an Playa gefeiert haben

Nicht nur deutsche Partytouristen haben an der Playa de Palma auf Mallorca gefeiert, sondern allem Anschein auch spanische. Örtliche Medien veröffentlichten am Donnerstag Bilder von einheimischen Sekundarschülern, die mit viel Alkohol und ohne Masken und Mindestabstände wie jedes Jahr das Ende des Schuljahres feierten. Dies trug sich den Angaben zufolge kürzlich am Balneario 1 an der Gemeindegrenze zwischen Palma und Llucmajor zu.

Die Aufnahmen ähneln denen von der Bierstraße vom Freitagabend, die international für Aufregung gesorgt hatten und dazu führten, dass die Regionalregierung die Schließung sämtlicher Lokale dort und an der Schinkenstraße anordnete.

Wann die Aufnahmen von den spanischen Jugendlichen an der Playa de Palma entstanden, ist unbekannt. Bereits im Juni hatte es in mehreren Gewerbeparks in Palma Trinkgelage mit lauter Musik gegeben. (it)