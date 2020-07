Mallorca mit Sonne und Wolken, ab Sonntag 30 Grad

Sonne und Wolken wechseln sich vor allem am Samstag auf Mallorca ab. Am Sonntag dann wird es wieder richtig sommerlich und die Temperaturen steigen, das meldet das staatliche spanische Wetteramt Aemet.

Waren für Freitag noch hin und wieder einzelne Schauer und teils dichte Bewölkung bei Werten zwischen 19 und 28 Grad angekündigt, bleibt es am Samstag wohl überall trocken und Sonne und Wolken wechseln sich in einem freundlichen Zusammenspiel ab. Die Temperaturen erreichen dann 26 Grad in der Bucht von Palma und 29 Grad in Pollença.

Der Sonntag verspricht erneut Sonne satt und blauen Himmel. Das Thermometer klettert wieder auf über 30 Grad in den Gegenden um Sóller, Alcúdia und Manacor. Im Südwesten werden 29 Grad erreicht. Die Wassertemperatur beträgt rund um Mallorca 25 bis 26 Grad, es kann also mit Freuden im Meer gebadet werden.

In der kommenden Woche setzt sich der stabile Hochdruckeinfluss fort. Es wird sonnig und heiß, die Toptemperaturen pendeln sich bei Werten um 31 Grad ein, nachts um 20 Grad.