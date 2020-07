Polizei sorgt am Wochenende für geordnete Verhältnisse an Playa de Palma

Die Polizei auf Mallorca wird an diesem Wochenende deutlich verstärkt an der Playa de Palma und in Magaluf vertreten sein. Kräfte werden in der Bier- und Schinkenstraße und in der Umgebung positioniert, wie der Koordinator der Einsätze, Jaume Barceló, am Donnerstag nach einer vorbereitenden Sitzung in Palma sagte. Das Gleiche gilt für die Punta-Ballena-Straße im Briten-Dorado.

Zum Einsatz kommen Beamte von Lokalpolizeien, Nationalpolizei und Guardia Civil. Eine der Aufgaben wird sein, zu verhindern, dass sich Menschenansammlungen woanders in den Urlaubergebieten bilden. Am "Balneario 1" an der Playa de Palma hatten sich unlängst auch viele Spanier versammelt.

Es gehe darum, nicht zuzulassen, dass einige wenige die Gesundheit der großen Mehrheit gefährden, sagte Barceló. (it)