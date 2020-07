Fast 70 Schlangen seit Mai auf Mallorca gefangen

Mit Fallen gegen Schlangen: 68 Tiere sind seit Mai allein in Lloret de Vistalegre, Maria de La Salut und Sineu gefangen worden, teilte der balearische Umweltminister Miquel Mir mit. Vor allem in der Mitte der Insel vermehrten sich die Repitlien.

Die Gemeinden arbeiten mit der Balearen-Universität zusammen, um dem Problem Herr zu werden.

Bei den Schlangen handelt es sich hauptsächlich um nicht selten beeindruckend lange, ungiftige Nattern. Dennoch: Die Tiere gelten als beißfreudig, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Die ersten Exemplare waren vor Jahren vom Festland unter anderem in hohlen Olivenbaumstämmen auf die Insel gekommen. (it)