TV-Tipp: ZDF-Reportage über die aktuelle Lage auf Mallorca

Angesichts der nun auf Mallorca geltenden strengeren Maskenpflicht und der Schließung der Lokale in der Bier- und Schinkenstraße an der Playa de Palma hat das ZDF sein Programm kurzfristig geändert und beschäftigt sich am späten Sonntagnachmittag mit der Insel. Die "ZDF.reportage" handelt von Hoffnung und Frust auf Mallorca und beginnt um 17.55 Uhr. Sie heißt "Mit Maske nach Mallorca. Das neue Urlaubsgefühl", die Autoren sind Lena Breuer und Philipp Juranek.

Auch die neuen Gepflogenheiten angesichts der Coronakrise in den Hotels sind ein Thema der Sendung. Die Besitzer haben sich mit Hygiene-Konzepten auf die Sommerurlauber vorbereiten müssen. So sind etwa Handtücher und die TV-Fernbedienung eingeschweißt. Im Speisesaal sind Trennwände aufgebaut oder die Tische auseinandergeschoben, und Essen gibt es neuerdings à la carte statt am Büfett. Trotz aller Einschränkungen hoffen die Hoteliers nach der "Wiedereröffnung" der Insel auf möglichst viele Urlaubsgäste.

In dem Format kommt auch Peter Wackel vor. Der Schlagerstar und Unternehmer hatte sich Hoffnung gemacht, dass die Saison jetzt doch noch richtig starten kann. Alles war vorbereitet für die verspätete Saisoneröffnung im legendären "Bierkönig". Doch die ausschweifende Feiernacht des 10. Juli hat alle Pläne zunichte gemacht. Wie es jetzt, mit den vielen neuen Regelungen, in der Party-Branche auf Mallorca weitergeht, kann niemand absehen.

Für Andere war schon die Ruhe während des Corona-Lockdowns ein kleiner Segen. Und die Einschränkungen für die Party-Szene finden sie, wie das ZDF-Team recherchiert hat, auch richtig. Sandy und ihre Kollegen vom Naturschutzverein "Amics de la Terra Mallorca" kämpfen seit Jahren gegen den Massentourismus auf der Insel. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sind die Strände nicht überfüllt und die Straßen der Hauptstadt Palma fast leer. "Kein Müll, keine leeren Glasflaschen, keine Scherben. So sollte es eigentlich immer aussehen hier", sagt Sandy. Ähnlich wie auch in Venedig oder anderen Touristen-Hotspots bemerken Umweltschützer, wie mit den ausbleibenden Touristen die Natur sich Teile der Insel zurückholt. Doch auch sie wissen, dass Mallorca vom Tourismus lebt.