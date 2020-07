Deutscher Urlauber soll Mann auf Mallorca schwer verletzt haben

In Cala Rajada im Nordosten von Mallorca soll ein 19-jähriger deutscher Tourist einen 40-jährigen Mann verletzt haben, der gerade seine Hochzeit in einem Lokal gefeiert hatte. Nach am Dienstag veröffentlichten Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bekam er einen Fausthieb ins Gesicht, woraufhin der Kiefer brach. Das Opfer musste ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Zu dem Vorfall war es bereits in der Nacht zum Freitag auf der Plaza Castellet gekommen. Als die Hochzeitsgesellschaft dort unterwegs war, wurde sie laut Ultima Hora von mehreren deutschen Urlaubern angepöbelt.

Auch wurden offenbar anzügliche Bemerkungen über minderjährige weibliche Familienangehörige des Opfers gemacht. Als die Bundesbürger aufgefordert wurden, sich zu beruhigen, kam es zu dem Übergriff.

Dem mutmaßlichen Täter wird auch vorgeworfen, einen Polizeibeamten attackiert zu haben. (it)