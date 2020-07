Mallorca wartet auf offizielle Infos zu Familie aus Cottbus

Die spanischen Behörden wissen offiziell noch nichts über eine Familie aus Cottbus, die sich Spekulationen zufolge während eines Mallorca-Urlaubs mit Corona angesteckt haben soll. Das bestätigte am Freitag eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums MM. Weder auf der Insel noch in Madrid hätten die Seuchen-Alarmzentren bislang Informationen zu dem Fall erhalten. Der amtliche Weg verläuft den Angaben zufolge wie folgt: Zunächst wird von Deutschland aus die EU-Alarmzentrale in Brüssel verständigt, die dann mit dem Seuchenzentrum in Madrid Kontakt aufnimmt. Anschließend werden die Gesundheitsbehörden in Palma informiert.

"Wenn wir benachrichtigt werden, werden wir nach den möglichen Kontaktpersonen suchen", so die Ministeriumssprecherin. "Jeder, der mehr als 15 Minuten ohne Maske und in weniger als zwei Metern Entfernung mit den Infizierten zu tun hat, wird dann getestet."

Eine Sprecherin der Stadt Cottbus äußerte gegenüber MM, dass das dortige Gesundheitsamt jetzt nach Kontaktpersonen suche. Einige in Cottbus seien bereits in Quarantäne. Es sei unklar, ob die Familienmitglieder sich auf Mallorca angesteckt hatten oder woanders. Mit Spanien habe man noch keinen Kontakt aufgenommen, so die Sprecherin weiter. Auskünfte über den Aufenthaltsort oder die Verweildauer der Familie auf Mallorca wollte die Sprecherin nicht geben, da dies deren Persönlichkeitsrechte tangieren würde.

Deutsche Boulevardmedien hatten den Eindruck erweckt, als hätten sich die Touristen auf der Insel angesteckt. Doch auf Mallorca wird die Situation von den Behörden als stabil bezeichnet. Am Freitag wurden zwölf Neu-Ansteckungen gemeldet, was sich verglichen mit den vorherigen Tagen im Rahmen hält.

Medienberichten zufolge war die vierköpfige Familie am Sonntag nach Cottbus zurückgekehrt. Wie die Stadt später in einer Mitteilung bekannt gab, war ein Elternteil beim Arbeitgeber getestet worden. Daraufhin wurden auch die Angehörigen getestet. Das Ergebnis bei den Erwachsenen und den Töchtern war positiv.

Die Familie war am Sonntag aus dem Urlaub nach Nürnberg geflogen und dann mit dem Auto heimgereist. Sie befindet sich derzeit in Quarantäne. Die Familienmitglieder zeigten keine Symptome. (it)