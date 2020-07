Die Hitze setzt sich auf Mallorca fest

Auf Mallorca dreht der Hochsommer in den kommenden Tagen voll auf. Bis zum Wochenende steigen die Höchstwerte auf 34 Grad, die Sonne scheint dazu vom meist wolkenlosen Himmel. Nachts wird es mit Werten über 20 Grad unangenehm warm.

Diese Wetterlage hält sich nicht nur, sondern es wird noch deutlich heißer. In der kommenden Woche rechnen die Meteorologen von Aemet sogar mit 37 Grad.

Parallel zur heißen Luft wird das Meerwasser stetig wärmer. In der Bucht von Palma hat es inzwischen mit 28 Grad Badewannenwerte erreicht. An der Playa de Muro ist es mit 26 bis 27 Grad noch etwas frischer. (it)