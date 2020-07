Arbeitgeberverbände auf Mallorca fordern mehr Infokampagnen im Ausland

Die Unternehmensverbände auf Mallorca haben die Balearen-Regierung aufgefordert, in den touristischen Quellmärkten wie etwa Deutschland mittels Informationskampagnen verstärkt auf die entspannte Corona-Situation der Inseln zu verweisen. "Wir sind ein sicheres Reiseziel im Bereich Gesundheit, und wir müssen dies betonen", sagte die Präsidentin des balearischen Arbeitgeberverbandes Caeb, Carmen Planas, laut Medienberichten.

Nach ihren Worten haben die Unternehmen der Insel, unter ihnen ein Großteil Hotels- und Übernachtungsbetriebe, ihrerseits große Anstrengungen unternommen, um den Schutz vor Infektionen zu gewährleisten. Darum sollte "die Regierung entsprechend handeln, um diese Botschaften in Deutschland und anderen Märkten bekanntzugeben", sagte Planas.

In diesem Sinne sprach sich auch der Präsident des Klein- und mittelständischen Unternehmerverbandes Pimem, Jordi Mora, aus. Die Balearen seien in gesundheitlicher Hinsicht ein sicheres Reiseziel. "Die Regierung sollte die Auslandsmärkte ständig wahrheitsgetreu über die getroffenen Maßnahmen und das gute Management unserer Unternehmen informieren, die ihre Dienstleistungen während des Aufenthalts der Urlauber auf den Inseln anbieten." (as)