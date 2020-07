Warnstufe Orange für Dienstag bei fast 40 Grad für Mallorca ausgerufen

Mallorca steht die bislang extremste Hitzewelle in diesem Sommer bevor. Laut dem Wetterdienst Aemet soll das Quecksilber am Dienstag auf fast 40 Grad steigen. Deswegen gilt in der Mitte der Insel, im Westen, Südwesten und Süden erstmals in dieser Jahreszeit die Warnstufe Orange. Das bedeutet, dass man sich tunlichst nicht allzu lange in der prallen Sonne aufhalten sollte.

Bereits für Montag wurde für die gleichen Regionen bei Höchstwerten um 36 Grad schon die Warnstufe Gelb dekretiert. Diese soll auch noch am Mittwoch gelten. Danach sinken die Temperaturen etwas ab, liegen aber weiter über 30 Grad.

Nachts dürfte vielen das Schlafen zunehmend schwerer fallen. Es werden dann 22 Grad mit zum kommenden Wochenende hin steigender Tendenz erwartet. In diesem Bereich liegen dieser Tage die Höchstwerte an einigen Orten in Deutschland.

Der Wind weht eher schwach, doch manchmal auch stark aus unterschiedlichen Richtungen. (it)