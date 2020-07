Filmer gelingen vor Mallorca spektakuläre Aufnahmen von Delfinen

Vor der Küste von Mallorca ist es Boots-Ausflüglern am vergangenen Wochenende gelungen, springende und schwimmende Delfine aus nächster Nähe zu filmen. Die Meeressäuger seien vom Spieltrieb übermannt worden, sagte der Autor des Videos der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Dem Filmer gelang es am gleichen Wochenende in der gleichen Gegend, auch eine schwimmende und tauchende Meeresschildkröte aufzunehmen. "Am Anfang schien sie an der Wasseroberfläche zu schlafen", sagte er. Doch dann sei sie in etwa fünf Meter Wassertiefe abgetaucht.

Zwei auf Mallorca aufgepäppelte Meeresschildkröten, die Nummer 999 und die Tausendste ihrer Art, waren erst am Wochenende auf dem Gebiet der Gemeinde Calvià wieder freigelassen worden.

Bereits während des Lockdowns in der Coronakrise hatten sich vor Mallorca mehr Wasserbewohner als in den vergangenen Jahren üblich an die Küsten getraut. (it)