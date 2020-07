Viele Deutsche laden sich Palmas neue Playa-App herunter

Die neue Strand-App der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca, die Auskunft über die Zahl der Besucher gibt, erfreut sich steigender Beliebtheit. Nach offiziellen Angaben sind 25 Prozent derjenigen, die sie sich bislang heruntergeladen haben, Deutsche. Hinzu kommen zehn Prozent Briten und 60 Prozent Spanier.

Insgesamt können bereits in etwa 4500 Personen auf ihrem Handy herausfinden, ob ein Strand in Palma zu voll ist oder nicht. Das entspricht 324 Herunterlade-Aktionen pro Tag.

Die am 13. Juli präsentierte App erspart es Strandgästen, vor geschlossenen Eingängen zu stehen. Die beliebte Cala Major etwa musste zuletzt wegen zu viel Andrangs am Sonntag zugemacht werden. (it)