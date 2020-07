Quecksilber bei Warnstufe Orange bei fast 40 Grad auf Mallorca

Mallorca befindet sich derzeit im Griff sehr hoher Temperaturen. Am Dienstag wurden vielerorts fast 40 Grad erreicht, punktuell wurde diese Marke auch gerissen. Es gilt im Süden, in der Mitte und im Südwesten der Insel die Warnstufe Orange. Passanten sind aufgerufen, die pralle Sonne unbedingt zu meiden und viel zu trinken.

Bereits am Montag war es auf der Insel sehr heiß gewesen. In Binissalem wurden über 38 Grad erreicht, in Llucmajor war es mit 37,8 Grad und an der Universität der Balearen mit 37,5 Grad fast genauso schweißtreibend.

Am Mittwoch und am Donnerstag gilt in den gleichen Regionen die Warnstufe Gelb, weil die heißen Temperaturen dann ein wenig nach unten gehen. Zum Wochenende hin soll sich die Wetterlage wieder bei Werten lediglich knapp über 30 Grad einpendeln. (it)

AKTUALISIERT UM 15:15 UHR