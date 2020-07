40-Grad-Marke am Dienstag am Flughafen von Mallorca gerissen

Am Dienstag, dem bislang heißesten Tag des Jahres, ist am Flughafen von Palma de Mallorca um genau 14 Uhr die 40-Grad-Marke gerissen worden. Zu diesem Zeitpunkt wurden nach Angaben des Wetterdienestes Aemet 40,6 Grad gemessen. Woanders wurde diese Grenze knapp verfehlt, etwa an der Balearen-Universität (39,8 Grad),

Kurioserweise war es im Osten der Insel stellenweise erheblich weniger heiß, etwa in Portocolom, wo "nur" 31,8 Grad gemessen wurden oder in Son Servera, wo das Quecksilber auf 31,6 Grad stieg. Dort galt anders als in den weiteren Teilen der Insel nicht die Warnstufe Orange.

Die Hitzewelle setzt sich bei strahlendem Sonnenschein und wenig Wind ungebrochen fort: Am Donnerstag werden erneut Werte um die 40 Grad erwartet. Deswegen gilt auch dann wieder die Warnstufe Orange. Im Unterschied zu den vergangenen Tagen soll es dann auch nachts spürbar wärmer werden. Aemet rechnet mit 24 Grad.

Die Hitze sorgt dafür, dass sich das ohnehin schon warme Meer noch weiter aufheizt. An der Playa de Palma wurden bereits 28 Grad registriert.

Der Wetterdienst wies darauf hin, dass die Waldbrandgefahr angesichts der anhaltenden Hitze deutlich gestiegen ist, dass also Vorsicht im trockenen Innern der Insel geboten ist, also tunlichst beispielsweise keine Zigarettenkippen etwa in die Landschaft geworfen werden sollten. (it)