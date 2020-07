Strandtipp des Tages: Auf nach Cala Fornells!

Wer gerne in Reih und Glied auf der Strandliege entspannt, ist in Peguera im Südwesten Mallorcas genau richtig. Wer lieber etwas weniger Menschen um Trubel um sich hat, findet in der Cala Fornells ganz in der Nähe das perfekte Idyll.

Türkisblaues, kristallklares Wasser lädt in der windgeschützten Bucht, die auch über einen Sandstrand verfügt, zum Baden ein. Bis vor einigen Jahren war die Cala Fornells noch fast ein Geheimtipp, mittlerweile hat das übliche Strandinventar in Form von Chiringuitos und Liegen Einzug gehalten und vor allem am Wochenende ist die Bucht von einer Menge Boote und Badender bevölkert.

Wer auf der Suche nach mehr Ruhe ist, muss aber nur knapp einen Kilometer weiter wandern. Die Caló des Monjo, eine kleine, fast kreisrunde und von Pinien umsäumte Bucht, ist das, was die Cala Fornells früher einmal war.