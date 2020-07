Polizeieinsatz an der Playa de Palma

Bei einem Einsatz an der Playa de Palma hat die Lokalpolizei am Mittwochabend 29 Knöllchen verteilt, 13 davon wegen Verstößen gegen die Corona-Richtlinien. Dies teilte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag auf Mallorca mit.

Unterstützt wurden die örtlichen Beamten von der Nationalpolizei. Weitere elf Strafzettel wurden wegen unrechtmäßigen Alkoholausschanks, drei wegen Überfüllung der öffentlichen Wege und zwei wegen Straßenhandels verhängt.

Zuvor hatte es Kritik an der fehlenden Polizeipräsenz am Stadtstrand gegeben.