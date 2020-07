Entschädigungen für Eigentümer von Geisteranlage in Port d'Andratx beschlossen

Die Eigentümer der illegal in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca errichteten Monport-Anlage können jetzt endlich mit Entschädigungszahlungen rechnen. Die zuständige Gemeinde genehmigte dafür am Donnerstag eine Summe von 15 Millionen Euro. Das oberste Gericht hatte der Balearen hatte dies von dem Ort so verlangt.

Andratx hatte seinerzeit ausdrücklich eine Baugenehmigung für diese 68 Wohnungen in acht Gebäuden erteilt.

Man sei nach sechs Monaten Verhandlungen mit der Baufirma Prosmi zu einer Einigung gekommen, sagte Bürgermeister Joan Manera. Die bestehe aus einer Verringerung der Zinsen in Höhe von fünf Prozent oder einer Ersparnis von 700.000 Euro.

Demnächst wird damit begonnen, den Monport-Komplex wieder abzureißen. Er war im Jahr 2007 fertig geworden, nachdem Andratx drei Jahre vorher die Genehmigung erteilt hatte. Doch einige Monate vor dem Baubeginn hatte der Inselrat von Mallorca den Grund und Boden dort offiziell als geschützt kategorisiert. (it)