Fahrerin unter Drogeneinfluss kracht in Arenal gegen acht Autos

Eine offenbar unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin hat im Urlauberort Arenal östlich von Palma de Mallorca acht geparkte Autos zum Teil schwer beschädigt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben vom Donnerstag bereits in der Nacht zum Dienstag.

Die Autofahrerin war in der Schinkenstraße losgefahren und in der Terral-Straße in dem zu Llucmajor gehörenden Teil von Arenal gegen die Fahrzeuge gekracht.

Die alarmierten Anwohner riefen die Polizei, die etwa 25 Minuten später am Tatort eintraf. Ärzte mussten der verletzten Frau helfen. (it)