Plastiktütenverbot auf Mallorca für rechtens erklärt

Plastiktüten wird es auf Mallorca schon bald nicht mehr an den Kassen von Supermärkten oder sonstigen Geschäften geben. Das spanische Verfassungsgericht erklärte laut einer Mitteilung der Balearen-Regierung vom Donnerstag entsprechende Vorschriften in einem Landes-Gesetz für rechtens.

Die Zentralregierung in Madrid hatte diese allerdings zunächst in Frage gestellt. Nun wird es so sein, dass Verkäufer ab dem 1. Januar 2021 keine Einweg-Plastiktüten mehr herausgeben dürfen. Nur noch für Lebensmittel werden dann noch Plastiktüten erlaubt sein.

Bei den an der Regierung auf Mallorca beteiligten Linksparteien stieß die Gerichts-Entscheidung erwartungsgemäß auf einhellige Zustimmung.

Plastik ist seit Jahren ein immer brisanter werdendes Porblem vor allem für das Mittelmeer. Dort finden sich immer mehr auch kleinste Partikel. (it)