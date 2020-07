Auch Behörde soll illegale Bauten auf Mallorca errichtet haben

Die Naturschutzbehörde Ibanat scheint auf Mallorca illegale Bauten errichtet zu haben. Die gemeinde Escorca in der Serra de Tramuntana meldete dies nach eigenen Angaben vom Donnerstag jetzt der dem Inselrat zugeordneten "Agentur zur Verteidigung des Territoriums" (ADT).

Es geht darum, dass auf geschütztem sogenannten "suelo rústico" unter anderem Zementrampen und Bodenfundamente für Bäder gebaut worden seien. Man sei in dieser Angelegenheit bereits seit 2017 mehrfach mit dem Ibanat in Kontakt getreten, habe aber nie eine Antwort erhalten, so die Gemeinde Escorca.

Die "Agentur zur Verteidigung des Territoriums" spürt auf Mallorca Gebäude auf, die illegal errichtet wurden. Die müssen die dafür Verantwortlichen dann auf eigene Kosten wieder einreißen. Seit dem Antritt des Linksbündnisses im Jahr 2015 nahm die Zahl der entdeckten Bauten deutlich zu. (it)