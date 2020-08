TV-Tipp: Sorgen und Nöte der Mallorca-Auswanderer

Wie es deutschen Insel-Auswanderern in der Krise ergeht, das kann man wieder einmal in einer neuen Folge von „Goodbye Deutschland” erleben – am Montag, 3. August, um 20.15 Uhr bei Vox.

Erst im vergangenen Jahr haben Kai und Janina Meier den Schritt gewagt und ihr eigenes Restaurant auf Mallorca eröffnet. Dafür sind sie mit ihren sieben Kindern ausgewandert. Doch seit Corona muss die Großfamilie mehr denn je um ihre Existenz kämpfen.

Während fast die gesamte Insel unter der Coronakrise leidet, laufen bei Luxusmakler Marcel Remus die Geschäfte weiter. Das Problem ist nur, dass die meisten Kunden im Ausland leben und nicht einreisen können. Remus muss sich was überlegen.

Große Sorgen um ihre Zukunft machen sich die Mallorca-Auswanderer Andreas und Caro Robens. Zwar haben sie den Lockdown beruflich überlebt – doch die Mitgliederzahlen in ihrem Fitnessstudio sind stark gesunken. Und besonders Andreas hat Angst vor einer zweiten Welle auf Mallorca.

Auf Fuerteventura führt das Ärztepaar Karola Simoni und Norbert Kuner seit 15 Jahren eine Privatpraxis. Und kämpft genauso lange um die Kundschaft auf der Insel. Denn die besteht zum überwiegenden Teil aus Touristen ...

Eigentlich wollten Peggy Jerofke und Steff Jerkel in diesem Jahr mit einem neuen Restaurant auf Mallorca durchstarten, suchten Anfang des Jahres sogar Geschäftspartner. Dann kam der Lockdown. Nach monatelangem Stillstand dürften die Gastronomen ihr Restaurant inzwischen zwar eröffnen, aber lohnt sich das überhaupt noch?