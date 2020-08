Schweizer Radsportler verletzt sich bei Sturz auf Mallorca schwer

Bei einem Sturz auf der Landstraße nahe der Siedlung Las Palmeras im Süden von Mallorca ist am Sonntag ein Radsportler aus der Schweiz schwer verletzt worden. Der 52-Jährige musste umgehend in das Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden.

Der Mann verletzte sich schwer am Kopf, obwohl er einen Schutzhelm trug. Er war offenbar gestürzt, weil er sich nicht auf die Straße konzentriert hatte.

An Las Palmeras vorbei gelangt man nach Maioris und an die Cala Pi mit ihrem bekannten Strand und dem Wehrturm. (it)