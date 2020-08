Wespe sticht Frau im Hafen von Palma in die Zunge

Eine Wespe hat im Hafen von Palma de Mallorca einer Frau in die Zunge gestochen und zu einer gewissen Unruhe geführt. Weil sie zeitweise nur noch schwer atmen konnte, mussten am Mittwoch Helfer anrücken. Das Insekt stach an der bekannten Golondrinas-Mole zu.

Ob die Frau allergisch gegen Wespenstiche ist, konnte bislang nicht festgestellt wird, ihr Zustand ist aber nicht ernst.

An der Hafen-Mole können Urlauber traditionell Groß-Katamarane und andere Schiffe besteigen und Rundfahrten durch den Hafen und die Bucht von Palma machen. (it)