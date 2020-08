Schweiz erklärt Spanien zu Corona-Risikogebiet, Mallorca ausgenommen

Das spanische Festland befindet sich ab Samstag, 8. August, auf der von Bern erstellten Liste der Coronarisikogebiete. Personen, die von dort in die Schweiz einreisen, müssen zehn Tage in Quarantäne. Ausdrücklich ausgenommen sind Mallorca und die Nachbarinseln und die Kanaren, wie das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) am Mittwoch mitteilte.

Die Eingereisten müssen sich innerhalb von zwei Tagen bei den kantonalen Behörden melden. Diese kontrollieren die Einhaltung der Quarantäne laut eigenen Angaben mit Stichproben.

Auf der Risikoliste befinden sich neu 46 Länder und Regionen. Nicht mehr darauf figurieren Russland, Aserbaidschan und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Auch Personen, die ins spanische Festland gereist sind, bevor der Bund die Region auf die Risikoliste genommen hat, müssen in Quarantäne – vorausgesetzt, sie reisen am Samstag oder später zurück in die Schweiz. (it)