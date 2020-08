Illegale Autorennen in Palmas Gewerbegebieten

Die Gewerbegebiete in Palma de Mallorca sind nicht nur Schauplatz verbotener Trinkgelage, sondern hier finden sich jedes Wochenende auch Jugendlich zu illegalen nächtlichen Autorennen zusammen.

Spät abends treffen sie sich unter den genervten Blicken der Anwohner in Son Castelló, Son Rossinyol und vor allem in der Calle Poima in Can Valero. Der MM-Schwesterzeitung gelang es, den Start eines der Autorennen zu filmen, bei dem ein Audi TT gegen einen Seat León antrat.

Die Anwohner fürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis jemand bei einem der Rennen ums Leben kommt. "Hier sind viele Jugendliche mit dem Fahrrad, Roller oder Moped unterwegs. Die Polizei hat sich bislang nicht blicken lassen", beklagen sie. Dies obwohl nach Angaben de Beamten jedes Wochenende rund 100 Personen zu den Autorennen zusammenkommen, darunter auch Minderjährige.

Die letzte Polizeikontrolle fand Anfang März statt. Dabei wurden im Polígono de Son Oms die Personalien von 109 Autofahrern aufgenommen.