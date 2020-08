MM gibt’s jetzt auch in  Lidl-Märkten auf Mallorca

Ab dieser Woche ist das Mallorca Magazin dank einer Vereinbarung mit dem Verlagshaus Serra auch in sechs Lidl-Märkten auf Mallorca erhältlich, und zwar in den Filialen in Son Rapinya (Palma), Palmanova, Inca, Manacor, Campos und Pollença.

Bereits seit Jahren wird das Magazin bereits in den nicht wenigen Müller-Filialen auf der Insel verkauft