Bar- und Discobesitzer demonstrieren erneut auf Mallorca

Rund 150 Mitarbeiter von Clubs, Bars und Diskotheken haben am Donnerstag in Palma de Mallorca erneut vor dem Sitz der Balearen-Regierung gegen die Lahmlegung des Nachtlebens wegen der Coronakrise demonstriert. "Wir wollen arbeiten", skandierten die Teilnehmer vor dem Consulat de Mar.

Es gebe Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorschriften, die eine Öffnung ohne Gefahr möglich machen würden, erklärten sie. Viele Clubbesitzer würden gezwungen, ihre Lokale wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation zu schließen, falls es nicht bald eine Lösung gebe.

Vom Consulat de Mar zogen die Demonstranten zum Paseo Marítimo, einem Zentrum des Nachtlebens in Palma. Der Präsident des Branchenverbands ABONE, Jesús Sánchez, verlas ein Manifest, in dem ein Rettungsplan für den Sektor inklusive vorübergehender Reduzierung der Mehrwertsteuer auf vier Prozent sowie eine Verlängerung der Kurzarbeit bis März 2021 gefordert wird.

Die Balearen-Regierung hatte die Öffnung großer Clubs mit mehr als 300 Gästen verboten und die Partyzonen in Magaluf und an der Playa de Palma geschlossen und verteidigte ihre Maßnahmen als notwendigen Schutz vor der Ausbreitung des Virus. Unterdessen stieg die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus allein am Donnerstag um 111 an.