Foto: as

Trotz Corona-Schließungen an der Playa de Palma: Seit Freitag ist das Bierkönig-Restaurant Pancho wieder geöffnet. Gäste müssen sich vorher online anmelden, ihre Zahl ist auf 300 begrenzt. Die Bier- und Tapasbar war am Wochenende für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

"In diesem Sommer ist alles anders? ", heißt es auf der Website des Bierkönigs anlässlich der Restauranteröffnung. "Um die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste zu garantieren, werden selbstverständlich alle geltenden Hygienevorschriften eingehalten", dazu zählen Maskenpflicht (außer am Tisch) und Sicherheitsabstand. Gäste müssen sich außerdem vorher online anmelden. Partys sind tabu, stattdessen lädt man zu "gemütlichen Stunden und leckeren, am Tisch servierten Speisen."

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Balearen-Regierung die Öffnung großer Clubs mit mehr als 300 Gästen verboten. Mitte Juli schloss sie Bars und Restaurants an der Bier- und Schinkenstraße für zwei Monate, weil dort ausgiebig ohne Maske und Sicherheitsabstand gefeiert worden war. Die von der Schließungsaktion betroffenen Wirte legten zusammen mit dem Verband der touristischen Einzelhändler Acotur Verwaltungsbeschwerde ein.