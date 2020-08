Polizei geht konsequenter gegen feiernde Jugendliche in Palmanova und Magaluf vor

Die Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca geht zunehmend konsequenter gegen feiernde junge Leute vor, die sich nachts auf Stränden in Magaluf oder Palmanova aufhalten. Am Wochenende seien nach zwei Uhr einige Gruppen von der Lokalpolizei aufgelöst worden, wurde am Montag offiziell mitgeteilt. Die Personen hätten sich nicht an Maskenpflicht oder soziale Distanz gehalten.

Außerdem wurden vier Lokale mit Bußgeldern belegt, deren Betreiber sich nicht an die Corona-Regeln gehalten hatten. Dazu zählt eines in Palmanova, das nach 2 Uhr nachts noch immer geöffnet hatte, obwohl dies coronabedingt ausdrücklich verboten ist. In einem anderen in Peguera ging es sogar um fast 3 Uhr nachts noch hoch her.

Auch der Fußballplatz von Son Caliu ist inzwischen ins Blickfeld der Lokalpolizei geraten. Dort versammelten sich mehrfach Jugendliche, um Musik zu hören und Alkohol zu trinken.